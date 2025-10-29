Как защитить свои отпускные дни, если начальник требует работать

Сотрудник может потребовать официальный отзыв из отпуска, если работодатель настаивает на выходе на работу. В этом случае неиспользованные дни отдыха переносятся на другой период. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.