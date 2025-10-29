Как защитить свои отпускные дни, если начальник требует работать
Эксперт Подольская: неиспользованные дни отпуска переносятся на другой период
Фото: [Фото: istockphoto.com/mihailomilovanovic]
Сотрудник может потребовать официальный отзыв из отпуска, если работодатель настаивает на выходе на работу. В этом случае неиспользованные дни отдыха переносятся на другой период. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Если руководитель требует выполнения рабочих задач без оформления отзыва, сотрудник вправе подать жалобу в Роструд. Также можно обратиться в комиссию по трудовым спорам или в районный суд. При обращении в Роструд возможно указать просьбу сохранить конфиденциальность заявителя.
Ранее финансист оценил идею об уменьшении ежегодного отпуска.