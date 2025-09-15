Какая привычка продлевает жизнь эффективнее медицины? Ответ доктора Мясникова

В своем выступлении на телеканале «Россия 1» он заявил, что ключ к продлению жизни кроется не в таблетках, а в регулярном движении.

Свою позицию доктор аргументировал следующим образом:

"Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки. <…> В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и т.д. Вот из всего этого списка что-то одно. И правильным ответом будет физическая активность", — сказал он.

Мясников также привел пугающую статистику, указав, что недостаток движения является одной из ведущих причин смертности в мире. Мясников добавил, что физическая неактивность по уровню смертности стоит на третьем месте, провоцируя развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом врач отметил, что для поддержания здоровья не обязательно изнурять себя сложными тренировками. Наиболее доступным и действенным методом он назвал ходьбу. Самым лучшим способом улучшить свое самочувствие является ходьба, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье, заключил врач. Таким образом, самый простой способ позаботиться о своем будущем — это отказаться от лифта и больше ходить пешком.

