В российских поликлиниках в июле текущего года начали появляться кабинеты сексологов, пишут СМИ. Специалисты будут помогать людям, страдающим психическими расстройствами, связанными с половой ориентацией.

Сексологи, как уточняется, имеют право на принудительное лечение пациентов совместно с психиатрами. Врачи будут бороться с гомосексуализмом, импотенцией, фетишизмом, мазохизмом, садизмом, эксгибиционизмом и зоофилией. Подобные изменения были внесены приказом Минздрава РФ от 14 октября 2022 года.

Примечательно, что кабинеты сексологов оснастили вакуумными устройствами для восстановления эрекции, вибраторами, вагинальными расширителями, ручным массажером и другими приборами, которые помогут в ходе оказания подобной помощи.

«Какая разница, кто с кем спит. Главное, чтобы выспались. И еще чтобы не было пропаганды, а так наплевать»; «Некоторые СМИ пытаются убедить молодых людей, что они геи. Кто-то же должен пытаться делать обратное»; «Отлично! Может, эти заднеприводные гады хоть показываться меньше будут. Давно уже пора дать им понять, что наше общество не станет для них комфортным местом», — отреагировали на нововведения россияне.

Ранее сообщалось, что в ВСУ насчитали 50 тысяч мужчин нетрадиционной ориентации.