Примерно 50 тысяч геев и трансгендеров встали на сторону ВСУ, сообщает британское издание The Telegraph.

Журналисты утверждают, что украинские солдаты нетрадиционной ориентации надеются, что в скором времени в стране легализуют однополые браки. При этом в статье отмечается, что «борьба с Россией — это борьба» представителей ЛГБТ-сообщества «за свои права».

«А мы-то как влияем на украинских геев? Мы боремся с нацизмом, но и разврата на нашей земле не потерпим»; «Украина все ближе к европейским ценностям»; «Получается, украинское контрнаступление — это гей-парад»; «Владимиру Зеленскому (президенту Украины — Прим. ред.) только армией геев и командовать», — прокомментировали материал россияне.

Напомним, что в конце 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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