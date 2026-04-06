«Какие чулки под формой?»: скандальная тема чулок под формой получила жесткий ответ от Поклонской

Экс-прокурор Крыма Радведа Поклонская в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак затронула тему соблюдения норм внешнего вида сотрудников прокуратуры. Она отметила, что ношение чулок под форменной одеждой считает недопустимым для представителя этой профессии, пишет Царьград.

По ее словам, прокурорская форма требует особого отношения и уважения, поскольку связана с историей службы и жертвами, которые были принесены ради возможности носить этот мундир.

Личное восприятие роли прокурора

Поклонская пояснила, что, надевая форму, она всегда ощущала себя иначе. В этот момент, по ее мнению, личные качества и привычки отходят на второй план, а на первый выходит строгий образ офицера и представителя закона.

Она подчеркнула, что в рамках такого статуса любые элементы одежды, которые могут восприниматься как неуместные, противоречат духу прокурорской службы.

Гардероб вне службы

Бывший депутат также уточнила, что в ее личном гардеробе присутствуют чулки, однако она никогда не использовала их в сочетании с форменной одеждой.

Таким образом, она провела четкую границу между повседневным стилем и требованиями официального дресс-кода.

Новый образ Поклонской

Недавно Поклонская представила обновленный стиль вне служебной деятельности. На опубликованном снимке она появилась в белой блузке с отложным воротником, серых брюках свободного кроя и черных туфлях с острым носком.

Образ подчеркнул ее переход к более сдержанному и современному стилю, отличному от строгой прокурорской формы.