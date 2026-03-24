Какие обручальные кольца модные в 2026 году: главные тренды, материалы и идеи для выбора

В 2026 году пары подходят к выбору колец внимательнее: кольца выбирают не только как символ брака, но и как украшение, которое предстоит носить каждый день в течение многих лет.

Если вы только присматриваетесь к вариантам, полезно заранее посмотреть современные обручальные кольца, чтобы понять, какие формы, металлы и дизайнерские решения выглядят актуально в 2026 году.

Главная особенность моды на обручальные кольца в 2026 году

Главная особенность свадебной ювелирной моды 2026 года — баланс между сдержанностью и характером.

Мода движется в сторону осмысленного минимализма. Лаконичные кольца продуманы до мелочей: у них может быть анатомическая посадка, слегка сложная геометрия, интересная толщина, мягкие грани или особый оттенок золота.

Один из самых заметных трендов — скульптурная форма. Многие кольца становятся чуть более объемными, пластичными, архитектурными.

Еще одна важная тенденция 2026 года — интерес к фактуре. Внимание привлекают матовые, сатинированные и текстурированные поверхности.

Мужские обручальные кольца становятся более выразительными, но не за счет вычурности, а благодаря ширине, отделке и хорошей геометрии.

Для женских колец в 2026 году характерна другая логика. Они могут быть более легкими по восприятию, но более сложными по деталям.

Отдельного внимания заслуживает тема комбинированных металлов. Сочетания белого и желтого золота, розового и белого золота, а иногда и более сложные комбинации становятся все более востребованными.

