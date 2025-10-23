Какие подержанные машины сейчас пользуются наибольшим спросом

В сентябре 2025 года россияне купили более 553 тыс. подержанных автомобилей, что на 2,1% меньше, чем месяцем ранее, но на 4,5% больше по сравнению с сентябрем 2024 года. Об этом сообщает Autonews .

Лидером продаж осталась Lada 2107 — 12 158 машин. В пятерку также вошли Kia Rio (11 016 шт.), Hyundai Solaris (10 440 шт.), Lada 2114 (9517 шт.) и Ford Focus (9267 шт.).

Средние цены на популярные модели по данным сервиса «Авто.ру»: Lada 2107 — ₽179,9 тыс., Kia Rio — от ₽814,4 тыс. до ₽1,29 млн в зависимости от года выпуска, Hyundai Solaris — от ₽756 тыс. до ₽1,19 млн, Lada 2114 — ₽216,9 тыс., Ford Focus — от ₽450,2 тыс. до ₽813 тыс.

Lada 4×4 оценивается в ₽457,9 тыс., Toyota Corolla — от ₽605 тыс. до ₽1,92 млн, Lada Priora — ₽334,5 тыс., Toyota Camry — от ₽1,11 млн до ₽3,35 млн, Lada Granta — от ₽466,3 тыс. до ₽795,8 тыс.

По данным «Автостат», всего с начала года в России реализовано более 4,4 млн автомобилей с пробегом. Лидерами по брендам стали Lada (130,8 тыс. шт.), Toyota (56,1 тыс.), Kia (33,1 тыс.), Hyundai (30,8 тыс.) и Nissan (24,5 тыс.)

