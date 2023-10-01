Какие праздники отмечают в России и мире 1 октября

Сегодня, 1 октября, празднуют Международный день пожилых людей, Международный день музыки и День татуировщика.

Подробнее рассказываем в нашем материале.

Международный день пожилых людей

День пожилых людей отмечают во всем мире с 1991 года. Его провозгласили на Генеральной Ассамблее ООН.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день принято обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются пожилые, и находить пути их решения. В последние несколько лет говорят о проблемах цифрового равенства и дискриминации.

День татуировщика

Всемирный день татуировщика неофициально отмечают с 2005 года. Его придумали московские тату-мастеры для популяризации культуры татуировок.

Фото: [ freepik.com ]

Со временем профессиональный день татуировщика стали отмечать и в других странах. Он призван избавить людей от стереотипов, что татуировки набивают только заключенные тюрем и представители криминальных банд.

Международный день музыки

День музыки тоже празднуют во всем мире по предложению Международного музыкального совета начиная с 1973 года.

Цель праздника — привлечь внимание к музыкальному искусству разных культур и народов и помочь в его развитии.

Ранее мы писали о том, какая музыка оказывает терапевтический эффект.