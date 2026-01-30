Какие продукты и блюда нельзя хранить в морозилке: они изменят вкус и консистенцию

Морозильная камера — отличный помощник в сохранении продуктов, но далеко не все из них переносят заморозку без последствий, пишет автор канала «Наша жизнь» на платформе «Дзен».

Некоторые блюда и ингредиенты после оттаивания могут стать совершенно неузнаваемыми, потеряв свой вкус, текстуру и внешний вид.

В первую очередь, это касается большинства молочных продуктов. Йогурт при заморозке и последующем размораживании неизбежно расслаивается. Сметана отделяется от сыворотки, а майонез теряет свою нежную эмульсионную консистенцию. Молоко может изменить вкус, а мягкие сыры, такие как рикотта или фета, превращаются в безвкусные зернистые комочки.

Готовые блюда тоже требуют внимания. Макаронные изделия после морозилки теряют форму и становятся безвкусными. Желе и заливное растают в жидкую массу, а хрустящие сухарики отсыреют и размокнут.

Категорически не подлежат заморозке блюда, в состав которых входят майонез, йогурт, сметана, мягкие сыры, а также молочные супы.

С осторожностью нужно относиться к заморозке овощей и фруктов с высоким содержанием воды. Огурцы, помидоры, цуккини, баклажаны и картофель после размораживания теряют упругость и становятся водянистыми.

То же самое происходит с сочными фруктами: яблоки, арбузы и дыни превращаются в неаппетитное пюре. Не стоит замораживать и листовые салаты, рукколу или листья белокочанной капусты.

Отдельная важная тема — повторная заморозка. Специалисты настоятельно не рекомендуют снова помещать в морозилку уже размороженные мясо и рыбу. В этих продуктах в процессе оттаивания очень быстро размножаются патогенные бактерии, что может привести к серьезным пищевым отравлениям и проблемам со здоровьем.

