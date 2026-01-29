Названы лучшие овощи — кандидаты для заморозки на зиму

Чтобы зимой наслаждаться вкусными и полезными овощами, а не безвкусными тепличными аналогами, кулинарные эксперты советуют заняться домашней заморозкой в сезон.

По мнению автора канала «Все будет вкусно» на платформе «Дзен», самое главное — использовать правильную технологию и замораживать только те продукты, которые действительно будут востребованы.

Помидоры лучше замораживать в сезон, нарезав кружочками. Маленькие помидоры черри можно замораживать целиком. Сладкий перец, который зимой часто не блещет вкусом, рекомендуется нарезать соломкой или кубиками, разложить на подносе для предварительной заморозки, а затем пересыпать в пакеты, чтобы кусочки не слиплись.

Для любителей голубцов есть отличный лайфхак — можно сделать готовую заготовку. Для этого нужно удалить кочерыжку из капусты, опустить ее в горячую воду и снимать размягчающиеся листья. Их складывают по два, сворачивают в рулетики, упаковывают в пакеты и замораживают.

Кабачки также отлично подходят для заморозки. Их нужно нарезать кружочками, разложить в один слой на подносе и заморозить, после чего переложить в пакет. А вот брокколи и цветную капусту перед заморозкой рекомендуется бланшировать в кипятке около трех минут.

Такие действия позволят сохранить их цвет, текстуру и питательную ценность. После бланширования овощи нужно обсушить и заморозить.

