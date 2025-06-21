«Какое просвещение, такой и министр»: в сети подняли на смех Сергея Кравцова за ошибку в слове «праздник»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко недавно посетили дворец Суук-Су в Гурзуфе, расположенном в Крыму, чтобы лично поздравить руководство прославленного детского центра «Артек» с юбилеем.

В знак памяти Кравцов оставил свою фотографию с подписью, но об этом не было опубликовано в официальных источниках. Однако в некоторых Телеграм-каналах обратили внимание на этот неприятный ляп Кравцова, в подписи которого была обнаружена ошибка, что стало сюрпризом для Кравцова, как и министра просвещения, а также доктора педагогических наук.

«С празником, дорогой Артек, с юбилеем», — написал Кравцов, пропустив букву «д» в слове «праздник».

В социальных сетях сразу же обратили внимание на оплошность министра, напомнив Кравцову, что он, как глава министерства просвещения, не имеет права на ошибку. «Такой министр — такое и просвещение», — с сожалением отметили пользователи.

В этой истории некоторые комментаторы были поражены не только опечаткой, допущенной министром, но и тем, что фотографию с его автографом всё же разместили на стене, и никто из присутствующих не обратил внимания на ошибку.

Ранее сообщалось, что школьники Подольска летом отдохнут в центре «Артек».