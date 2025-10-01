Какое сокровище с дачи покорило сердце дочери? Мария Захарова рассказала о любимом панно, созданном ее матерью

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с корреспондентом РИА Новости призналась , какая из художественных работ ее матери, заслуженного деятеля искусств России Ирины Захаровой, является для нее самой ценной.

На вопрос о наиболее любимой работе она ответила: «Древо жизни», панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль. Дипломат отметила, что ее привлекает контрастность этого произведения.

Эти слова прозвучали в преддверии открытия выставки произведений Ирины Захаровой, которое состоялось во вторник в Национальном музее искусства и фотографии («Галерея на Мосфильме»). Захарова является ведущим специалистом по культуре Китая и ведущим научным сотрудником ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Мария Захарова также поделилась деталями организации экспозиции, сообщив, что множество экспонатов для неё доставили непосредственно с дачи.



«Мама использовала для своих работ буквально все, что было под рукой», — добавила представитель МИД, характеризуя творческий подход своей матери.

