«Какого черта они тащат сюда свои семьи?»: Медведев жестко высказался о мигрантах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в разговоре с коллективом агентства ТАСС возмутился тем, что приезжающие в РФ на заработки иностранные специалисты везут с собой семьи с детьми. Видео с комментарием политика выложено на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Как подчеркнул Медведев, приезжающие на сезонную работу в РФ мигранты не должны «тащить» в Россию свои семьи, да еще и с несколькими детьми.

«Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — высказался зампред Совбеза.

Также Медведев возмутился детьми мигрантов за их низкое знание русского языка. По его словам, их нужно заставлять это делать. Иначе им не место в российских школах, считает политик.

«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых случаях, вы сами знаете, в классах три четверти людей, первоклассники не говорят по-русски, надо постепенно, все-таки заставлять это учить, а кто не учит, не пускать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах.