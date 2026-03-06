Какой китайский автомобиль в России угоняют чаще всего? Составлен антирейтинг

Российский рынок китайских автомобилей продолжает расти, и вместе с ним увеличивается доля этих машин в криминальных сводках. Страховые компании фиксируют повышенный интерес злоумышленников к популярным моделям из Поднебесной, пишет Autonews.ru.

Основная цель угонов — разбор на запчасти, которые на вторичном рынке могут терять более половины своей стоимости, что делает такой бизнес весьма прибыльным.

Абсолютным лидером антирейтинга стал кроссовер Haval Jolion. Эта модель пользуется огромным спросом у россиян, и угонщики это прекрасно знают.

На втором месте расположился премиальный Exeed TXL. Замыкают список Haval Dargo и Chery Arrizo 8. Все эти автомобили хорошо продаются, а значит, на них всегда есть спрос на «сером» рынке запчастей.

География краж традиционна: чаще всего машины угоняют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — там самый большой автопарк. Время преступления тоже предсказуемо: ночью с придомовых территорий.

Днем угонщики активизируются на парковках крупных торговых центров (ТЦ), где много машин и не всегда работает качественное видеонаблюдение.

Впрочем, страховщики не ждут резкого всплеска краж. Эксперт Дмитрий Соколов полагает, что ситуация останется стабильной. Однако водителям стоит быть бдительными: кроме самого авто, преступники могут позариться на детали — дворники, зеркала, колеса, аккумуляторы, фары и магнитолы.

