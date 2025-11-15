«Календарь без лишних суббот». в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

Согласно прогнозу, составленному специалистами сервиса hh.ru, в 2026 году россиян ждет стабильный график без шестидневных рабочих недель. Такие данные были предоставлены РИА Новости пресс-службой компании.

Эксперты отмечают положительную динамику: если в 2024 году календарь предусматривал три «шестидневки» (в апреле, ноябре и декабре), то в 2025 году их количество сократилось до одной, пришедшейся на конец октября. Таким образом, тенденция к уменьшению количества длинных рабочих недель находит свое продолжение и в обозримом будущем.

Ранее сообщалось о том, что россиян ждет всего 56 рабочих дней за три зимних месяца.