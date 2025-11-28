Календарь «все ради снега»: жители разделись посреди зимы, чтобы их город почистили от снега

Жители американского Лейквью (штат Орегон) подготовили настенный календарь, на страницах которого разместили собственные обнаженные фотографии. Об этом сообщил The Oregonian. Организаторами проекта стали местные жители Джесс Кэлвин и Марго Доддс. Они отметили, что в съемках приняли участие 12 мужчин и женщин, а все изображения выполнены в сдержанном стиле без откровенной эстетики, передает « Лента.ру ».

Календарь планируют продавать по цене $25, при этом покупатели могут внести большую сумму — до $100 долларов или предложить свой вариант. Средства направят на оплату уборки снега в городе, поскольку муниципалитету требуются дополнительные ресурсы для зимних работ.

Доддс уточнила, что идея возникла после просмотра фильма «Девочки из календаря» 2003 года, где героини также использовали откровенный формат для благотворительной инициативы. Организаторы надеются, что проект привлечет внимание к проблемам небольшого города и поможет собрать необходимую сумму.

