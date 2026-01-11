Россиянам объяснили, что делать при ошибочном взыскании долгов

Россияне все реже сталкиваются с ситуациями, когда судебные приставы по ошибке взыскивают с них чужие долги. Однако такие случаи по-прежнему происходят из-за совпадения данных. Юристы объяснили, как быстро снять ограничения и вернуть незаконно списанные деньги.

Ошибочное взыскание долгов чаще всего возникает из-за совпадения фамилии, имени и отчества, а иногда — даты рождения. Если в исполнительных документах нет точных идентификаторов или допущена опечатка, меры принудительного взыскания могут применить не к тому человеку. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Ляпунова.

С 2022 года требования к идентификации должников в России ужесточены: теперь используются СНИЛС, ИНН и паспортные данные. Это снизило число ошибок, но полностью проблему не устранило — из-за старых документов и человеческого фактора.

Если человек обнаружил арест счета, списание денег, удержание из зарплаты или запрет на выезд, действовать нужно сразу. Первый шаг — уточнить в банке основание ограничений и данные исполнительного производства. Без этого обращения не будут рассмотрены.

Далее необходимо собрать документы, подтверждающие, что вы не являетесь должником: паспорт, СНИЛС, ИНН и другие данные. После этого подается заявление в ФССП — через «Госуслуги» или онлайн-приемную службы. В заявлении нужно потребовать исключить вас из производства, снять ограничения и вернуть списанные средства.

Если приставы затягивают проверку или не реагируют, можно подать жалобу старшему приставу или обратиться в суд. При наличии реального ущерба — например, сорванной поездки или сделки — гражданин вправе требовать компенсацию от государства.

