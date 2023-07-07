«Каленым железом свести за пару минут»: известного рэпера арестовали за публичную демонстрацию нацистской символики

Артист был признан виновным по статье 20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Весной прошлого года репер на видео демонстрировал свои татуировки, среди которых были изображения хищной птицы, сидящей на немецком железном кресте, и Карлсона с пропеллером в форме свастики.

Напомним, что артист долгое время не слишком успешно боролся с наркозависимостью, а в настоящий момент посещает собрания «Анонимных наркоманов».

«Почему всего на 13 суток? Сажайте нацика на 30 лет. Наша страна борется с фашистами и нацистами, так почему он еще живой?»; «Какие 13 суток? Каленым железом свести за пару минут и отпустить домой»; «В России, по крайней мере, есть ценности правильные. Нечего показывать фашистский крест в стране, где больше 20 млн человек от фашистов погибло», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее Григорий Лепс неожиданно заявил о своем уходе из шоу «Голос» на «Первом канале».