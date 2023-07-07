Лепс неожиданно заявил о своем уходе из шоу «Голос» на Первом

Как сообщает издание «Утро.ру» , известный певец принял решение, которого никто не ожидал. Позже он объяснил, что его на это сподвигло.

Григорий Лепс – один из наиболее востребованных артистов России. Мало того, что он активно занимается своей музыкальной деятельностью и выступает на частных вечеринках. Вдобавок к этому 60-летний певец сидел в кресле жюри на шоу «Голос» с четвертого по пятый сезон. Но всему, рано или поздно, приходит конец, как и его участию в проекте.

Лепс заявил, что решил из него уйти. По его словам, он не достоин того, чтобы кого-то учить петь, потому что сам ничего не умеет. А в шоу-бизе есть и другие наставники, которые могут прийти на его место. Выходит, что артист лишился огромного заработка. Однако это можно легко исправить гастролями и дальнейшим развитием музыкальной деятельности.