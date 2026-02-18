«Калиевый удар» и свекольный сок: терапевт назвала продукты-помощники для гипертоников

В беседе с RuNews24.ru врач-терапевт и преподаватель медицинского факультета университета «Синергия» Елена Минеева рассказала, как пациенты с нестабильным артериальным давлением часто пытаются найти альтернативу медикаментам. По словам эксперта, сразу после подбора терапии люди начинают интересоваться особыми диетами или «чудодейственными» травяными сборами, надеясь, что коррекция рациона или народные средства позволят им полностью отказаться от приема таблеток.

Специалист подчеркивает: диета не станет полноценной заменой таблеткам при гипертонии второй или третьей степени. Тем не менее, грамотное меню способно сотворить малую медицинскую магию: сократить число кризов, позволить врачу снизить дозировку лекарств, а на стадии предгипертонии — и вовсе вернуть показатели к норме без химии.

Принцип действия «съедобных лекарств» основан на физиологии. Чтобы снизить напор в сосудах, нужно либо вывести лишнюю жидкость, либо расслабить сосудистые стенки, либо сделать кровь менее вязкой. Елена Минеева составила перечень из 17 продуктов, которые эффективно справляются с этими задачами:

Запеченный картофель: употребляемый вместе с кожурой, он становится мощным источником калия. Однако жареные варианты под запретом, а диабетикам стоит помнить о крахмале.

Сухофрукты и бобовые: курага, изюм, фасоль и чечевица помогают поддерживать баланс микроэлементов.

Листовая зелень: шпинат, петрушка и кинза настолько насыщены магнием и калием, что большая порция салата в день способна реально «сбить» несколько пунктов на тонометре.

Свекла: содержит нитраты, которые расширяют сосуды. Свежевыжатый сок лучше пить через пару часов после приготовления, разбавляя водой.

Чеснок: благодаря аллицину всего пара зубчиков в день мягко снимает сосудистый спазм.

Орехи, семена и крупы: гречка и овсянка поставляют организму магний, необходимый для профилактики спазмов.

Морская капуста: рекордсмен по йоду, благотворно влияющий на общий обмен веществ.

Клюква и брусника: укрепляют стенки капилляров за счет флавоноидов.

Напитки-помощники: холодный каркаде (три чашки в день работают как мягкий аптечный препарат), зеленый чай для эластичности, цикорий и натуральное какао.

Чистая вода: предотвращает сгущение крови. Но важно помнить: при болезнях сердца и отеках норму потребления должен устанавливать только врач.

Терапевт акцентирует внимание на безопасности: перед тем как радикально менять рацион в сторону продуктов, богатых калием, необходимо проверить работу почек. Если их функция нарушена, избыток этого микроэлемента может не выводиться из организма, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

