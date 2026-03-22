Калий, клетчатка и витамин С: какие фрукты вернут энергию после зимы

Весной организм особенно остро нуждается в поддержке: витамин С играет ключевую роль в поддержании иммунитета и тонуса. Диетолог Софья Кованова в беседе с aif.ru подчеркнула важность включения в рацион продуктов, богатых этим микронутриентом.

«Цитрусовые и киви полезны как источник витамина C и калия, хотя при повышенной кислотности желудка их стоит ограничивать», — пояснила специалист.

В качестве альтернативы эксперт посоветовала добавить в меню больше яблок. Эти фрукты не только содержат калий, но и являются ценным источником клетчатки, что делает их отличным выбором для весеннего рациона.

