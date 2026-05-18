Двойные стандарты в спорте: в Госдуме предсказали возвращение российского триколора в международный спорт
Депутат Журова: процесс возвращения России в спорт сдвинулся с мертвой точки
Депутат Госдумы Светлана Журова уверена: вслед за гимнастами и другие российские спортсмены начнут выходить на международные арены с триколором. Повод для оптимизма дало недавнее решение допустить наших гимнастов до соревнований с национальным флагом, и Журова призывает в беседе с NEWS.ru радоваться этому как минимум прорыву.
Но за радостью — горький осадок. По словам Журовой, нынешняя ситуация обнажила двойные стандарты, которые давно бродят в мировом спорте. Одни федерации — как в гимнастике и борьбе — идут навстречу и разрешают выступать под своим флагом, а другие уперлись рогом и стоят на своем, продолжая бан. Причем, заметьте, критерии везде одни и те же, а решения — диаметрально противоположные. Это и есть та самая политика «можно, но не всем», которая бесит российских болельщиков уже не первый год.
Тем не менее, Журова смотрит в будущее с осторожным, но все же оптимизмом. Сейчас у многих международных федераций как раз проходят конгрессы, где пересматриваются старые решения и вырабатываются новые подходы. Депутат ожидает, что в ближайшее время мы услышим о допуске под флагом и других видов спорта. Логика простая: прецедент создан — гимнасты показали, что это возможно, а значит, на них будут равняться.
По ее словам, полного и окончательного возвращения России в мировой спорт пока нет. Но процесс, похоже, сдвинулся с мертвой точки. Федерациям, которые продолжают бан, становится все сложнее объяснять свою принципиальность, особенно когда рядом есть примеры более гибкого подхода.
Ранее сообщалось, что МОК не увидел криминала в использовании российского флага итальянским сноубордистом.