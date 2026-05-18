Нехватка людей, сбой дронов и потеря Донбасса: военэксперт перечислил три сценария катастрофы для ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru обрисовал три сценария, которые могут стать для ВСУ настоящей катастрофой. И первый из них — самый очевидный и болезненный: нехватка людей. Украина, по его словам, пытается затыкать дыры деньгами, но наемников становится все меньше — сказываются потери. Это главная проблема, и она никуда не уходит.

Второй грозный фактор — беспилотники. Дандыкин обращает внимание на странное поведение украинских дронов: они начали сбиваться с курса. Эксперт предполагает, что за этим стоят симпатизирующие России люди в Европе. Если угрозу со стороны БПЛА удастся нейтрализовать полностью, Киев лишится своего главного козыря в борьбе с российскими силами. А это уже вторая огромная проблема.

И третий, самый показательный момент — полное освобождение Донбасса. Речь идет не только о формальной границе, а о взятии всей Славянско-Краматорской агломерации. Как только это случится, перед российской армией откроется прямой выход на другие регионы: Запорожье, Днепропетровскую и Сумскую области. Для ВСУ это станет уже не тактическим, а стратегическим коллапсом — рухнет вся линия обороны на востоке.

Итог, по мнению Дандыкина, выглядит тревожно для Киева сразу по трем направлениям: люди тают, дроны сбоят, а земля уходит из-под ног. Если все три фактора сойдутся в одной точке, ВСУ ждет не просто поражение, а системный развал. Эксперт, впрочем, констатирует это без лишних эмоций — как неизбежность, которая уже маячит на горизонте.

