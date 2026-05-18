Новые правила для вкладов: аналитик объяснил, почему ИНН станет обязательным для всех банковских счетов с 2027 года

С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов — и для новых вкладов, и для уже действующих. Звучит как техническая формальность, но на деле это один из самых серьезных шагов по обелению финансовой жизни россиян. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Вечерней Москвой » объясняет логику властей просто и жестко: ИНН позволит сделать учет денежных поступлений и расходов прозрачным как стекло. Через этот идентификатор налоговая и банки получат возможность в цифровом режиме отслеживать реальные доходы граждан. Никаких больше «серых» зарплат и неучтенных подработок — каждый рубль будет привязан к конкретному человеку.

По его словам, технически процесс выглядит так: банки сами начнут обновлять данные на основе информации из ФНС. Человеку не придется бегать с бумажками — система будет автоматически синхронизировать счета с налоговым номером. И это, по словам аналитика, только начало. Вероятно, следом подтянутся и другие меры, окончательно закручивающие гайки в сфере учета.

В целом указанная проблема назрела давно. Беляев называет цифру: около 10 процентов доходов работающих россиян до сих пор крутятся в серой зоне. Их не могут учесть налоговики, а это, с точки зрения экономики страны, ситуация неприемлемая. Полностью убрать теневой сектор, конечно, не выйдет, но государство решительно настроено свести его к минимуму.

По его мнению, с 2027 года банковская анонимность для налоговой закончится. Для обычного добросовестного плательщика налогов ничего страшного не случится — разве что станет чуть меньше незаметных «конвертов» и чуть больше порядка. А вот для тех, кто привык прятать доходы, наступают не самые приятные времена. ИНН теперь не просто номерок в бумажнике, а главный финансовый идентификатор, который свяжет все ваши счета в единую прозрачную картину.

Ранее эксперт раскрыла, какие налоги пенсионеры могут не платить.