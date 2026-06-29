Сыр перед сном может пробраться в ваши сны: ученые нашли связь еды с кошмарами

Молочные продукты и сладости чаще других видов еды связывают с неприятными и тревожными снами. Особенно заметной эта зависимость оказалась у людей с непереносимостью лактозы и пищевой аллергией, пишет Yahoo со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Psychology.

Команда под руководством специалиста по сновидениям Монреальского университета Торе Нильсена опросила 1082 студента об их питании, качестве сна и содержании снов.

Только 5,5% участников считали, что еда напрямую влияет на их сновидения. Однако среди тех, кто замечал такую связь, чаще всего упоминались молочные продукты и сладости.

У людей с пищевой непереносимостью лактозы кошмары сопровождались более сильным дискомфортом в животе, прерывистым сном и негативными сюжетами. Авторы предполагают, что дело может быть не в самом сыре, а во вздутии, спазмах и других симптомах, нарушающих фазу быстрого сна, когда человек видит наиболее яркие сновидения.

Исследование не доказывает, что молочные продукты неизбежно вызывают кошмары у всех. На сон также влияют стресс, режим дня, лекарства и общее состояние здоровья.

Тем, кто регулярно замечает тревожные сны после позднего перекуса, специалисты советуют вести дневник питания и сна. Можно также на короткое время отказаться вечером от молочных продуктов и сладкого, чтобы проверить, изменится ли качество отдыха.