Нейросети против животных: как чат-боты ставят ложные диагнозы кошкам и собакам

Владельцы домашних животных все чаще обращаются к искусственному интеллекту вместо ветеринара, что может привести к пропущенным заболеваниям и позднему началу лечения. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные британского общества защиты животных RSPCA.

Каждый десятый опрошенный владелец использует чат-боты, чтобы проверить симптомы питомца, разобраться в его поведении или получить рекомендации по питанию. Еще 10% признались, что из-за финансовых трудностей стали меньше тратить на ветеринарную помощь.

Заместитель директора RSPCA Джемма Хоуп назвала ситуацию бомбой замедленного действия. По ее словам, ИИ может предлагать идеи для игр, обогащения среды и общего ухода, но не способен осмотреть животное, взять анализы или заметить быстрое ухудшение состояния.

Ветеринар Рори Каулэм подчеркнул, что животные часто скрывают боль. Чат-бот не может на ощупь обнаружить вздутый живот, проверить работу почек или распознать едва заметные признаки страдания.

Срочно обращаться в ветклинику следует при затрудненном дыхании, внезапной усталости, судорогах, сильной травме, отравлении, непрерывном кровотечении, невозможности помочиться, тепловом ударе или резко увеличившемся животе.

Эксперты не призывают полностью отказываться от ИИ. Однако при подозрении на болезнь его ответы нельзя считать диагнозом, а попытка сэкономить на осмотре может закончиться ухудшением состояния питомца.