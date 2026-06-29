В Люберцах началась выдача ключей от квартир в двух домах ЖК «Егорово Парк»

В Люберцах Группа «Самолет» приступила к заселению двух домов третьей очереди строительства жилого комплекса «Егорово Парк», новоселье там отметят 862 семьи, треть из которых уже получили ключи от своих новых квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройках представлены квартиры различных форматов — от студий до четырехкомнатных вариантов площадью до 88,4 кв. м. На прилегающей территории есть прогулочная тропа, игровые зоны для детей, площадки для воркаута и места для отдыха. Автомобильные парковки вынесены за пределы дворов, в корпусе № 3.1 предусмотрен подземный паркинг.

Одновременно с жилой застройкой к вводу готовится детский сад, продолжается строительство школы. В общей сложности на территории комплекса планируют возвести четыре детских сада, две школы и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.