«Не обошлось без оружия»: полиция задержала участников потасовки у торгового центра в Сургуте

В Сургуте у торгового центра «Союз» произошла массовая драка. По словам очевидцев, в ходе конфликта применялось оружие. Информация о происшествии появилась в социальных сетях — местные жители опубликовали видео и рассказы о случившемся, сообщил muksun.fm.

По данным издания, позже ситуацию прокомментировали в администрации города. В мэрии сообщили, что на место ЧП оперативно прибыли несколько полицейских экипажей. Правоохранители пресекли конфликт, задержали участников и доставили их в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и установления степени вины каждого из фигурантов.

По данным издания, в настоящее время по данному инциденту организована проверочная деятельность. Ее результаты станут основанием для принятия правового решения, которое будет вынесено в рамках законодательных норм. Информация о наличии пострадавших на текущий момент отсутствует. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося, а также выясняют причины, спровоцировавшие конфликт.

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