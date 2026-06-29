Рената Литвинова загадочно исчезла из соцсетей

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова уже две недели не выходит на связь в социальных сетях, сообщает Super. Последняя запись в ее блоге появилась в середине июня. С тех пор она не публиковала ни одного поста.

Поклонники всерьез обеспокоены молчанием Литвиновой. Раньше артистка регулярно делилась кадрами из жизни и рассказывала о гастролях, но сейчас ее онлайн-активность полностью прекратилась.

Напомним, с 2022 года Литвинова живет во Франции. Основной фокус ее внимания сейчас — работа. Она гастролирует с собственным спектаклем за границей. Театральная деятельность остается для Ренаты одним из главных источников заработка. Время от времени артистка приезжает в Россию, чтобы навестить мать.

В середине июня Литвинова опубликовала кадры с фотосессии, где примерила образ «Смерти с косой». Этот пост стал последним.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Старшенбаум не может найти жилье на Пхукете из-за потерянного паспорта.