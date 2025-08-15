Калининградская область получит 20 новых троллейбусов до конца года

В Калининградской области на линии выйдут 20 новых троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Минпромторгом России был внесен новый проект распоряжения в Правительство Российской Федерации. Ведомство предложило выделить из федерального бюджета 500 млн р. на покупку 20 новых троллейбусов для Калининградской области. Срок поставки — до конца текущего года.

В декабре 2024 года область уже получила 15 современных троллейбусов, большинство из которых — низкопольные модели «СИНАРА» с увеличенным автономным ходом. Они могут проехать до 40 км без подключения к контактной сети. Транспорт уже работает на городских маршрутах, перевозя пассажиров.

