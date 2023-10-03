Калининградские пожарные достали из дымохода гаража голого мужчину

Как пишет агентство «РИА Новости» , в городе Светлогорск, расположенном в Калининградской области России, пожарные спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража.

Стало известно, что сотрудникам пожарно-спасательной части в ночь на вторник, 3 октября 2023 года, удалось спасти мужчину. В пресс-службе управления МЧС по региону сообщили о том, что он застрял там абсолютно голый, с поднятыми вверх руками.

Спустя пять минут после вызова огнеборцы уже были на месте. Они провели «ювелирную операцию» по спасению мужчины. Для этого пришлось частично разобрать всю конструкцию. На данный момент полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего. Сведения, касательно состояния и самочувствия ранее застрявшего, не сообщались.