Калининградский парадокс: спрос на пляжный отдых бьет рекорды, а Балтийское море прогреется только к августу

Калининградская область готовится к рекордному наплыву отдыхающих, однако радужные ожидания туристов, скупающих пляжный инвентарь с невиданным энтузиазмом, могут разбиться о суровую балтийскую реальность. Как сообщает издание Ruwest со ссылкой на данные «Яндекс Путешествий» и «Яндекс Маркета», регион уверенно занял третью строчку в рейтинге самых популярных внутренних направлений, аккумулировав 4 процента от всех бронирований по стране. Ажиотаж подогревается и ранними продажами авиабилетов: по информации агрегатора OneTwoTrip, уже к февралю путешественники выкупили 31 процент билетов на летние месяцы.

Одним из самых ярких индикаторов предвкушения курортного сезона стал взрывной рост продаж пляжной атрибутики. Реализация надувных кругов и матрасов, по подсчетам маркетплейса, подскочила вдвое по сравнению с прошлым годом, а интерес к снаряжению для водных видов спорта бьет все мыслимые рекорды. В среднем путешественники планируют провести в регионе около пяти ночей, причем практически половина броней приходится на семьи с детьми, рассчитывающие на полноценный отдых у моря.

Однако суровая реальность Балтики способна остудить пыл даже самых преданных поклонников северного побережья. В то время как спрос на жилье в курортном Зеленоградске взвинтил цены до астрономических высот — номер на семью с ребенком в середине июля обойдется минимум в 12 тысяч рублей за ночь, — само море вряд ли подарит комфортные для купания условия. По данным экспертов и многочисленным отзывам туристов, вода у побережья редко прогревается выше 18-20 градусов даже в пик сезона, а частые ветра и прохладная погода делают пляжный отдых уделом самых закаленных.

Примечательно, что выбор в пользу областного центра, Калининграда, позволяет существенно сэкономить: ночь в городской гостинице обойдется от 3-4 тысяч рублей, что в три-четыре раза дешевле, чем на побережье. Впрочем, несмотря на дороговизну и климатические особенности, эксперты предупреждают: свободных мест в отелях и апартаментах на побережье на пик сезона уже почти не осталось, а цены на проживание в регионе в целом выросли на 30-40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Похоже, что тысячи россиян готовы мириться с капризами Балтики ради уникальной атмосферы, европейской архитектуры и романтичных закатов.