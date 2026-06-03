«Ночной налёт отражён, но тишина обманчива». Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

В Миллеровском районе Ростовской области в ходе отражения удара с воздуха ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Об этом 3 июня заявил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали, данные уточняются. Угроза беспилотных атак в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 30 мая в порту Таганрога после удара БПЛА горят танкер и резервуар.