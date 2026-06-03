Шалимов дал важный совет Батракову в случае перехода в ПСЖ: «Этим реально надо заняться»

Известный в прошлом российский футболист, а ныне тренер и эксперт Игорь Шалимов в эфире программы «Это футбол, брат» дал совет полузащитнику Алексею Батракову в случае его перехода в ПСЖ.

Шалимов большую часть своей карьеры игрока провел за рубежом, выступая за итальянские «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», а также за немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано».

«Первое, что нужно сделать Батракову, в случае перехода в «ПСЖ» — это выучить французский язык. Не надо там на русском разговаривать. У него задача номер один — выучить французский. Это то, чем надо реально заняться», — сказал Шалимов.

Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года, однако велика вероятность, что футболист покинет команду уже этим летом. Агент игрока Дмитрий Чельцов рассказал, что переговоры с ПСЖ находятся на финальной стадии, а шансы на то, что Батраков окажется в составе победителя Лиги чемпионов он оценил в 95%.