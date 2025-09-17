Камчатку на пять дней оставят без интернета

В правительстве Камчатского края сообщили о временном отключении интернета с 25 по 29 сентября. Это связано с проведением компанией «Ростелеком» регламентных работ по обновлению и укреплению инфраструктуры проходящей под водой линии связи (ПВОЛС) «Сахалин-Камчатка».

Основная цель плановых мероприятий — обеспечить защиту полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, соединяющего Камчатку с остальной глобальной сетью.

В период отключения для снижения неудобств и поддержания жизнедеятельности полуострова, все важные социальные объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие ключевые учреждения, будут временно подключены к спутниковой связи, как указано в заявлении.

В правительстве Камчатского края уточнили, что работы планируется завершить 29 сентября, но их ход во многом будет зависеть от гидрометеорологических условий в морской акватории.