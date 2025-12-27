Камчатку засыпало снегом: дороги перекрыты, полуострову грозит отключение электричества

Второй день подряд Камчатский край погружается в снежное покрывало. Из-за этого автобусное сообщение приостановлено, некоторые дороги закрыты, а техника работает на пределе возможностей. Жители вынуждены оставаться в своих домах, ожидая, когда стихия утихнет.

Правительство Камчатки сообщило жителям 27 декабря о возможных налипаниях снега на линиях электропередач во время циклона.

«Возможны кратковременные отключения электроэнергии в целях проведения профилактических работ во избежание аварийных ситуаций», – приводится в телеграм-канале региональной администрации.

В Петропавловске-Камчатском снова отложили запуск общественного транспорта. Изначально его планировали запустить в 10:00 по местному времени, потом перенесли на 13:00, а теперь на 16:00. Жителей города просят не пользоваться личными автомобилями и по-возможности продолжать сидеть дома.

Также ограничено движение на Октябрьской косе. Закрыт проезд между Соболево и Карымаем. Отменены авиарейсы из Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк и Усть-Камчатск, а также рейс из Мильково обратно в Петропавловск-Камчатский.