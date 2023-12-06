Камчатский Минздрав назвал причину массового отравления рабочих на стройке в аэропорту

Как сообщил замглавы Минздрава Камчатского края Олег Мельников, причиной отравления в городе Елизово стал гастроэнтерит. В настоящее время проводится дополнительная диагностика по ранее выявленному медиками диагнозу, уточнил он.

«Предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают все необходимое лечение и медикаменты», — сообщил Мельников.

Собеседник агентства добавил, в настояще время в кафе, где принимали последний раз перед отравлением пищу строители, сотрудники краевогго Минздрава и управления Роспотребнадзора проводят необходимое расследование.