Камень в почке и ноль в чеке: американец разнес больницу в России из-за бесплатной помощи

В российских больницах продолжают развенчивать западные стереотипы о жизни в стране. Очередной случай произошел с гражданином США, который прибыл в Россию в качестве консультанта на промышленное предприятие. Историей поделилась медсестра одного из медучреждений, ставшая свидетельницей необычного поведения иностранца, пишет Царьград.

Несколько месяцев назад мужчину доставили в приемный покой с острой болью в спине. Как выяснилось, он долго терпел и пытался заглушить дискомфорт таблетками, но состояние ухудшилось, и пришлось вызвать скорую. К моменту госпитализации американец был крайне встревожен: его воображение рисовало картины «страшной российской медицины».

Проведенное УЗИ выявило камень в почке, требующий дробления. Услышав о необходимости операции, пациент запаниковал еще сильнее и категорически отказался от процедуры. Он заявил медикам, что у него нет страховки и он не в состоянии оплатить лечение, которое, по его мнению, должно стоить баснословных денег. Мужчина даже употребил выражение «под молоток», представляя процедуру весьма буквально.

Медперсоналу пришлось потратить время, чтобы объяснить иностранцу суть медицинского вмешательства и успокоить его. Операция прошла успешно. Однако на протяжении всего пребывания в клинике пациент после каждого обследования вновь интересовался стоимостью услуг. Ответы о том, что платить ничего не нужно, повергали его в еще большее недоумение.

Настоящий шок наступил, когда американцу разъяснили: вызов скорой, диагностика и хирургическое вмешательство для него абсолютно бесплатны, поскольку он находится на территории страны легально. Мужчина признался, что на родине ситуация выглядит иначе. В США без страховки даже простая помощь может обойтись в круглую сумму, а страховые полисы покрывают далеко не все расходы.

Он рассказал, что год назад за лечение сломанной руки заплатил 2500 долларов, а камни в почке долго не решался удалять именно из-за финансовых соображений. По его подсчетам, аналогичный случай в Америке стоил бы примерно 20 тысяч долларов. Именно поэтому он долго не мог поверить, что в российской больнице ему помогли, не взяв ни рубля.