«Камень весь разрушился»: челябинцы в шоке от состояния сквера, за который заплатили почти 10 миллионов рублей

Жители Челябинска выразили возмущение состоянием недавно благоустроенного сквера, расположенного напротив торгово-развлекательного комплекса «Родник». Как сообщает 74.RU , горожане обратили внимание, что плитка на пешеходных дорожках общественного пространства, реконструкция которого обошлась почти в десять миллионов рублей и завершилась всего два года назад, пришла в негодность. Один из читателей издания по имени Денис рассказал, что еще осенью площадка выглядела нормально, однако сейчас каменное покрытие разрушилось, белая галька покрылась грязью, а газоны оказались перекопаны.

История этого сквера, известного местным жителям как «треугольник» у бывшего родника, началась в 2023 году, когда горожане проголосовали за его благоустройство. Работы стартовали весной 2024 года и включали несколько контрактов на мощение, озеленение, установку скамеек и освещения. Основной контракт на благоустройство с мощением площадок был заключен еще в ноябре 2023 года с ООО «Строймиг». Изначально за работы предполагалось заплатить до 13,5 миллиона рублей, однако по итогам торгов сумма была снижена до 9,98 миллиона рублей. Компания «Строймиг», зарегистрированная в Челябинске, является активным участником госзакупок и в настоящее время занимается благоустройством на Тополинке и в Копейске.

В администрации Калининского района на запрос журналистов о сроках устранения недостатков ответили, что подрядчик обязан исправить все дефекты в рамках гарантийных обязательств. Глава района Виктор Ереклинцев заверил, что все работы по восстановлению покрытия и приведению сквера в надлежащий вид будут выполнены в течение текущей недели.