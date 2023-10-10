Камеры на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше двух тысяч незаконных перевозчиков строительного мусора в сентябре

В прошедшем сентябре в Московской области с помощью камер, установленных на автомагистралях, зафиксировали почти 2,1 тысячи незаконных перевозчиков строительного мусора, сообщили в областном ГУСТ. Общая сумма штрафов за данное нарушение превысила 92,9 миллиона рублей.

Глава ведомства Светлана Аипова уточнила, что наибольшее число нарушителей выявили в Балашихе, Подольске, Щелково, Волоколамске и Фрязино. Министр подчеркнула, что сотрудники ГУСТ региона совместно с коллегами из областного Минэкологии регулярно проводят эко-рейды, в ходе которых проверяют наличие необходимых документов у перевозчиков.

Отметим, что получить разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории региона можно здесь.