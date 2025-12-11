«Камеры под кожей». Президент Трамп в шутку описал возможности сетей 6G

В ходе встречи в Белом доме экс-президент США Дональд Трамп в своей характерной манере пофантазировал о возможностях связи шестого поколения, намекнув на технологии, которые заглянут «под поверхность».

Шутливое замечание лидера вновь подняло вопросы о балансе между технологическим прогрессом и личными границами.

«Мы теперь про 6G. Я был пионером 5G, а теперь 6. Что это дает? Немного глубже взгляд под чью-то кожу? Мне нравились камеры в прошлом», — поделился Трамп, обращаясь к аудитории.

Далее он отметил стремительный темп развития индустрии, предположив, что эпоха 6G будет мимолетной. По его словам, новая технология даже «не успеет состариться», как все внимание переключится на седьмое поколение беспроводной связи.

