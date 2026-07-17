Камеры придут на реку: Москва сможет штрафовать судовладельцев без протоколов

Москва получит право выставлять штрафы судовладельцам с помощью автоматических камер. Соответствующий проект федерального закона, расширяющий полномочия столичных властей, одобрил Совет Федерации, сообщила пресс-служба Минтранса. Главное нововведение — возможность устанавливать и применять на внутренних водных путях города средства фото- и видеофиксации нарушений правил плавания, что, как ожидается, снизит число происшествий на реке.

Одновременно планируется изменить систему наказаний: штрафы будут назначать без составления протокола, на основе данных автоматической фиксации — соответствующие поправки в КоАП уже находятся в Госдуме. Столичные власти также получат право диспетчерского регулирования движения судов в черте города, согласования маршрутов и расписаний пассажирских перевозок, что поможет оптимизировать транспортные потоки и повысить безопасность. Кроме того, регионы смогут поднимать затонувшие суда, а Москва — определять порядок размещения зарядных станций для электросудов, что в Минтрансе назвали важным шагом для устойчивого роста водного электротранспорта.