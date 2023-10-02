Камеры «Ростелекома» появились в более чем 100 офисах СК «Согласие»

Видеонаблюдение значительно улучшает жизнь во многих сферах. Ведь камеры, наравне с охраной, помогут обеспечить безопасность того, что в ней явно нуждается.

Стало известно, что компания «Ростелеком» подключила камеры видеонаблюдения в 129 офисах страховой компании (СК) «Согласие», которые находятся в разных уголках нашей страны. Этот сервис нужен для того, чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей.

Также с помощью него получится проконтролировать качество обслуживания клиентов, что, несомненно, способно замотивировать сотрудников работать еще лучше. Сообщается, что камеры могут распознавать объекты и лица. А самое главное, конечно же, – это фиксировать движения. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».