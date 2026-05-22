Камеры в автобусе и допрос свидетелей: в Перми задержан подросток, избивший женщину

В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на женщину. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным следствия, инцидент произошел в общественном транспорте. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев преступления, а также изучают записи с камер наблюдения, установленных в салоне.