Камеры видеонаблюдения, скамейки и площадки: лесопарк «Северный» в Пушкинском округе изменится после благоустройства

После благоустройства лесопарка «Северный» появятся удобные велосипедные и прогулочные дорожки, современные спортивные и детские площадки. Реконструкцию завершат до конца 2024 года в рамках программы «Парки в лесу», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Для удобства отдыхающих в парке также установят скамейки, яркие и экономные светильники. Для безопасности на территории «Северного» появятся камеры видеонаблюдения. Уделят внимание и эстетичному виду и улучшению качества воздуха: высадят различные кустарники и облагородят газон. Возле парка оборудуют автомобильную парковку, рассчитанную на 200 мест.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин неоднократно заявлял ранее, что благоустройство лесопарковых зон — это всегда сложная работа, требующая много времени. Главная задача — использовать исключительно натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не нарушить природную среду. В приоритете стоит бережливость.

Благоустройство лесопарка «Северный» — не единственный проект, который реализуют в ближайшее время в Пушкинском округе. До конца года благоустроят 85 общественных пространств. В перечень объектов, которые будут реконструированы, вошли 14 парков и 24 сквера, расположенные в разных регионах округа. Будет уделено внимание шести набережным. В планах также улучшить состояние 16 пешеходных зон.