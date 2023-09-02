Камеры видеонаблюдения установили во всех помещениях избирательных комиссий в Подмосковье

ПАО «Ростелеком» завершило этап установки камер видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий Подмосковья. Об этом сообщили в социальных сетях Мособлизбиркома.

В этом году в Единый день голосования камеры видеонаблюдения будут использоваться в: 61 территориальной избирательной комиссии, а также в 786 участковых избирательных комиссиях.

Трансляция изображений с установленного оборудования будет осуществляться в режиме реального времени на Служебном портале. Для удобства работы с ним разработана подробная инструкция и уже передана на избирательные участки. Дальнейшее обучение операторов будет проводиться на этом же портале с помощью интерактивных методических пособий и видеоматериалов.

Напоминаем, что на избирательных участках, не оснащенных камерами видеонаблюдения, будут установлены устройства, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации — системы видеорегистрации.

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