Две трети россиян хотя бы раз задумывались о переезде после отпуска

Жители России, как выяснилось, массово фантазируют о переезде — и этим грешат целые две трети соотечественников. Заместитель гендиректора курорта «Лучи» Ольга Нарт в беседе с NEWS.ru обнародовала любопытные цифры. Оказывается, каждый второй россиянин хотя бы раз после отпуска всерьез думал: «А не перебраться ли мне сюда насовсем?» Причем 20% опрошенных готовы сорваться с насиженного места окончательно, а 40% хотели бы просто пожить подольше в другом городе, не меняя прописки — этакий гибрид кочевника и дачника.

Она раскрыла, куда тянутся души и чемоданы? В лидерах предпочтений — города Краснодарского края, их выбрали 30% потенциальных переселенцев. Следом идут Москва (27%) и Санкт-Петербург (19%). Замыкают почетный список Казань (13%), Владивосток (7%) и Новосибирск (3%). Это говорит о том, что при выборе нового дома важны не только деньги и карьера. Люди ищут климат, комфортную городскую среду, возможность дышать, а не просто выживать между работой и пробками.

При этом Нарт подчеркивает: реальных действий от этих мечтаний мало. Только 12% опрошенных планируют переехать в ближайшие два года. Остальные 60% вообще не рассматривают такой возможности. Почему? Психология и быт: привязанность к дому, финансы, семья — классический набор, который держит крепче любой ипотеки. Любопытно, что пик переездов приходится на молодость. Треть меняли город в студенчестве (18–25 лет), еще 30% — до 30. Но и после 35 переезжают 16%, а после 50 — 9%. То есть готовность к авантюрам не умирает, она просто дремлет.

По мнению эксперта, в сухом остатке — портрет современного мигранта поневоле или по зову сердца. Ключевые триггеры: рабочие места, возможность вести бизнес или удаленка, а главное — развитая инфраструктура для детей. То есть люди все чаще выбирают город не под себя, под семью. И это глубинный социальный тренд, а не просто синдром «как хорошо на море, останусь-ка я тут». Краснодарский край потому и лидирует — там и море, и солнце, и работа с детскими садами получше, чем в иных мегаполисах. Мечты о переезде — это диагноз текущему качеству жизни в родных пенатах. И пока он не изменится, люди будут смотреть на карту и прикидывать: а что если?

