Погодные американские горки в Москве: 8 мая температура рухнет, а 9 мая всего +9 °С

Синоптики обещают москвичам настоящие погодные американские горки на ближайшие дни. Будет и рекордное тепло, и грозы, и резкое падение температуры — все, как в одном флаконе. « Вечерняя Москва » попросила Александра Ильина из прогностического центра «Метео» разобраться, чего ждать на самом деле.

По его словам, во второй половине дня 5 мая возможны кратковременные дожди и даже грозы — мощная кучево-дождевая облачность местами даст о себе знать. Но это только разминка. С 6 по 7 мая Москву накроет настоящая жара: столбики термометров покажут плюс 22–27 градусов, а в отдельных точках — до плюс 28. Можно доставать легкие футболки и планировать прогулки. А потом происходит резкий сценарий. В пятницу, 8 мая, приходит холодный атмосферный фронт. Температура рухнет до плюс 17–19 градусов в столице и до 14–19 по области. Опять же не обойдется без гроз. Но это еще цветочки. В субботу, 9 мая, похолодает еще сильнее — всего плюс 9–14 градусов. И дождь, причем в ночь на 9 мая — очень сильный. В общем, на Парад Победы лучше запастись не только хорошим настроением, но и зонтом с теплой курткой.

Метеоролог добавил, что ветер тоже будет характерный. В среду, четверг и пятницу его порывы могут достигать 11–15 метров в секунду — шапку держите. Зато к субботе он стихнет до четырех-девяти метров в секунду. Ну и на десерт хорошая новость. С воскресенья снова начнется потепление: дождь еще возможен, но температура подрастет до плюс 12–17 градусов. А к 13 мая есть все предпосылки для второй волны тепла — уже до плюс 20–25 градусов.

По его мнению, все же радоваться долго не придется. Ильин предупреждает: весь период почти до середины мая погода будет как прыжки на батуте — волны тепла будут сменяться волнами прохлады, и температура будет гулять между плюс 21–26 и плюс 16–20 градусов. Так что готовьтесь к контрастному душу. Таким образом, в ближайшие дни москвичей ждет и жара, и ливни, и грозы, и резкое похолодание.

