Камни грозили летальным исходом: кузбасские врачи за 3,5 часа спасли 17-летнюю девушку

В Кемерове врачи двух больниц провели сложнейшую операцию 17-летней пациентке с тяжелой формой желчекаменной болезни. Девушку доставили в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Атаманова с сильной болью и механической желтухой. После обследования и МРТ медики диагностировали холедохолитиаз: камни сформировались в шейке желчного пузыря и печеночном протоке и начали двигаться в сторону общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки.

Как подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, такое состояние грозило поражением других органов пищеварения и даже летальным исходом. На первом этапе хирурги удалили пациентке желчный пузырь. После этого главный областной эндоскопист из Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева выполнил ревизию желчных протоков и провел их дренирование. Операция продолжалась три с половиной часа. Сейчас девушка идет на поправку и готовится к выписке.