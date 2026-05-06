Камни, холод и никакой связи: почему майские сплавы в Башкирии опаснее, чем кажется

Майские праздники открыли в Башкирии не только сезон шашлыков, но и бурный водный туризм. Республику, которую называют «меккой сплавов», встретил первый поток рафтеров и каякеров, однако без происшествий не обошлось. Одна из групп едва не поплатилась за любовь к адреналину, получив серьезные повреждения всех плавсредств, передает портал ufa.aif.ru .

Как рассказали в МЧС Башкирии, группа из 20 человек на трех катамаранах сплавлялась по реке Лемеза в Архангельском районе. В какой-то момент все три судна получили повреждения и вышли из строя, однако туристы сохранили самообладание и действовали организованно. На берегу они самостоятельно отремонтировали один катамаран с помощью ремкомплекта. Инструктор тем временем отправился в деревню Верхние Лемезы решать вопрос с транспортом, а остальные прошли шесть километров пешком до заранее оговоренного места, где их ждали машины.

Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда взяли ситуацию на контроль и помогли скоординировать вывоз группы. Они отметили, что в этом году Лемеза маловодна и спокойна, что упростило передвижение по берегу, однако лишний раз подтвердило главное правило: даже на «тихих» водных маршрутах требуется тщательная подготовка.

Почему весной рисковать опаснее

Опытный инструктор Равиль Байшакуров объяснил, что Лемезу выбирают не за живописность, а именно за бурные весенние потоки. Люди идут туда за экстримом, потому что простые сплавы с ровной водой им скучны.

При этом весенние и летние сплавы различаются кардинально. В мае из-за таяния снегов уровень воды высокий, течение в несколько раз быстрее летнего, появляются затопленные кусты, деревья и скрытые камни, а пороги становятся мощнее. Летом же река мелеет, течение ослабевает, обнажаются перекаты и валуны, которые весной были скрыты под водой.

Байшакуров подчеркнул, что такие реки, как Малый и Большой Инзер, Зилим, Нугуш и Лемеза, требуют специальной подготовки, и туристы, которые на них идут, должны отдавать себе отчет в рисках.

«Новичкам — только летом»

По словам инструктора, подготовка заключается прежде всего в подборе экипировки и наличии опыта. Неопытным и новичкам идти на весенний сплав категорически не советуют — им сначала стоит попробовать силы на летних сплавах, потренироваться управлять катамараном и отправляться только в организованной группе с провожатыми.

Байшакуров добавил, что в этом году в начале мая реки упали по сравнению с 2025-м, из-за чего обнажились камни. Особенно критичная ситуация сложилась на Малом Инзере на пороге Айгир, где многие катамараны застревали и риск порвать плавсредства был у всех.

Как не погибнуть на горной реке

Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии Михаил Семенов настоятельно рекомендует перед походом регистрироваться через единый сервис на сайте МЧС, указывая точный маршрут и сроки путешествия. Это простая процедура, которая при необходимости поможет спасателям быстро прийти на помощь. Идти следует только с опытным руководителем, знающим маршрут, изучить информацию о состоянии реки и обязательно иметь при себе спасательные жилеты, шлемы и одежду по погоде. Если планируется прохождение сложных порогов, требуется специальная спасательная экипировка. При ухудшении погоды поход лучше отложить, ни в коем случае не отправляться в одиночку и полностью исключить алкоголь — в опьянении люди теряют чувство самосохранения и координацию.

Равиль Байшакуров добавил несколько практических советов. Чтобы понять уровень воды, нужно уточнить информацию у организаторов сплавов или местных жителей. Если на пути встречаются торчащие камни, необходимо выходить на берег перед опасными участками. Даже если катамаран застрял, паниковать нельзя — надо раскачивать судно в стороны и подгребать там, где это возможно. На голове обязательно должна быть каска, желателен гидрокостюм, потому что попадание в холодную воду чревато переохлаждением, а спасательный жилет должен быть именно спасательным, а не страховочным.

Инструктор вспомнил, как на пороге Айгир погиб его знакомый — ударился головой о камень и утонул. Одиночный сплав в таких местах смертельно опасен.

О ночевках и связи

В мае по ночам возможны минусовые температуры, поэтому Байшакуров предупредил об опасности разжигания горелок в палатке — несколько лет назад на Лемезе турист угорел насмерть. Спальник должен соответствовать погоде, вещи лучше упаковывать в термомешки и привязывать к катамарану, чтобы ничего не уплыло.

Наконец, если туристы по какой-то причине не подают заявку в МЧС, об их походе обязательно должны знать родственники: маршрут, место и время выхода. На горных реках связи, как правило, нет, и эта информация может стать решающей.